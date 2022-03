Pula città animal friendly, via al progetto “Tendi la zampa”: 600 euro per chi adotta un cane

A Pula, per chi decide di adottare un cane, accogliendolo nella propria casa per dargli cure e affetto riceverà un contributo economico di 600 euro (400 euro per il primo anno, 200 euro per il secondo) da utilizzare per spese alimentari e veterinarie