Pula, Casa Frau cambia volto e diventa un museo

Uno dei simboli della cittadina tornerà a splendere in tutta la sua bellezza. Il sindaco Walter Cabasino: “Il nostro è un paese a vocazione turistica, ma non dimentichiamo le radici contadine di Pula, ecco perché riteniamo doveroso allestire una mostra permanente in grado di mettere in risalto gli antichi mestieri e le tradizioni che ci contraddistinguono”.