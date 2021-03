Pula, addio a Roberto Sanna: il giovane malato di Sla è morto per sua scelta

Pula dice addio a Roberto Sanna, il giovane malato di Sla è morto in Svizzera dice ha scelto l’eutanasia. Come previsto gli è stata somministrata l’iniezione letale: accompagnato dalla famiglia, che ha scelto come tutti di rispettare il volere del giovane di 34 anni che a causa dei suoi forti dolori ha scelto di farla finita. Una storia che ha commosso Pula è tutta la Sardegna, con la sindaca Carla Medau e il parroco don Marcello Loi che hanno invitato tutto il paese a pregare per lui.