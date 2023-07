Pula, a lezione di cucina dei piatti tipici della tradizione sarda

A lezione di cucina dei piatti tipici della tradizione sarda: questa sera in via Nora/piazza Italia al via il primo appuntamento della nuovissima manifestazione “Sabores, sonos & ballos” dove, oltre a scoprire le tecniche per la realizzazione dei cibi, canti e balli animeranno la serata. Organizzata da Pastificio Pula in collaborazione con il Comune di Pula e ViviPula vedrà protagonisti indiscussi il cibo, i canti e i balli tradizionali della Sardegna .

Ogni serata sarà caratterizzata da una specialità tipica sarda accompagnata dalla dimostrazione pratica della sua realizzazione, questa sera ci saranno i malloreddus alla campidanese.

La musica e i balli tradizionali riporteranno invece indietro nel tempo turisti e curiosi, ricordando le feste e i balli di una volta.