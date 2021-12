Pugno duro di Truzzu sulle elemosine: a Cagliari vietato chiedere l’obolo ai passanti con cartelli e animali

Il sindaco presenta il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana. Una rivoluzione che però potrebbe scatenare polemiche. Vietato chiedere l’elemosina ai passanti con cartelli e animali, da ubriachi, ostacolando l’accesso ai luoghi di culto e ai semafori. Non si potranno ostentare menomazioni fisiche. Mai più consumo di alcol nei luoghi all’aperto (eccetto quelli di bar e ristoranti). Proibito sparare fuochi d’artificio in città. Guerra anche ai parcheggiatori abusivi.

Istituite le zone rosse e per chi viola il regolamento scatterà il daspo urbano e in caso di ulteriore violazione 300 euro di multa e allontanamento. Il documento prima di entrare in vigore dovrà incassare il via libera del consiglio comunale.

“Dobbiamo combattere fenomeni che disturbano i cittadini”, ha spiegato Truzzu, “e abbiamo istituito il divieto di divieto di bivacco e accattonaggio. Purtroppo ci sono persone che rifiutano il sostegno del Comune. Capisco lo slancio di chi vuole fare la carità e dare l’elemosina a chi spesso riceve già i sostegni del Comune non aiuta a combattere il fenomeno. C’è anche il problema dei parcheggiatori abusivi: è un problema dei cittadini ed è stato sollevato anche dall’ex presidente della Regione Pigliaru spero che questa sensibilità sia condivisa dall’ opposizione”.

Il regolamento.

In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il bivacco cioè l’utilizzo di uno spazio pubblico come luogo di propria dimora anche occasionale o temporanea.

Elemosina. E’ vietata l’elemosina quando è chiesta con le seguenti modalità: esponendo cartelli, ostentando o fingendo menomazioni fisiche, avvalendosi dell’impiego di minori e/o animali, quando nei parcheggi si condiziona la libertà di movimento altrui frapponendosi tra l’autovettura e l’automobilista o un passeggero, quando si ostacola l’ingresso nei negozi, uffici, market, luoghi di culto, quando si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci causando intralcio alla circolazione veicolare e rischio per l’incolumità degli stessi, quando si esercita nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici intralciando la salita o la discesa dagli stessi, in condizioni di ebrezza alcolica o da stupefacenti.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato: esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale, svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo similare, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate, utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso, abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato.

Ed ecco le aree dove sarà istituito il daspo urbano. Spiccano quelle legate ai fenomeni della malamovida (Marina, Stampace e bastione di Saint Remy), dello sfruttamento della prostituzione e dei parcheggiatori abusivi. La prima è quella centrale, la vasta area dei locali notturni e dei ristoranti, quella tra via Caprera viale Trieste, via Mameli, fino a via Roma e piazza Matteotti, inglobando Stampace basso e Stampace alto, il largo Carlo Felice, piazza Yenne, la Marina fino a viale Regina Margherita risalendo poi lungo il bastione di Saint Remy e piazza Costituzione, compreso viale Regina Elena e il Terrapieno fino ai Giardini pubblici.