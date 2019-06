Pugni e percosse alla moglie, arrestato un 52 enne dalla Polizia a Cagliari

Pugni e percosse alla moglie, maltrattamenti continui, arrestato un 52 enne dalla Polizia a CagliariL’arresto è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13,40, quando è giunta sulla linea 113 la richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva di aver subito delle percosse da parte del marito.

Un equipaggio della Squadra Volante, giunto all’indirizzo, ha contattato la richiedente la quale, ancora scossa e in lacrime, ha riferito ai poliziotti che poco prima l’uomo, nel corso dell’ennesima lite, l’aveva colpita con un violento pugno al petto, per il quale è stata successivamente refertata presso il Pronto Soccorso di un nosocomio cittadino con una prognosi di 5 giorni, e poi si era allontanato per recarsi a lavoro.

La vittima ha raccontato agli Agenti che non è la prima volta che il marito assume tali comportamenti e che lo aveva già denunciato in precedenza per le stesse ragioni.

L’uomo, un 52enne cagliaritano, è stato raggiunto dai poliziotti e, accertate le numerose denunce a suo carico a partire dal mese di novembre 2017 per maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali, percosse, frasi denigratorie e minacce di morte nei confronti della donna, tali da procurarle un profondo stato d’ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei figli della coppia, è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.