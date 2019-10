Psoriasi, visite gratuite a Cagliari dei dermatologi per la giornata mondiale: ecco come prenotarsi

Di



cagliari

Il 29 ottobre in occasione della “giornata mondiale della psoriasi” i dermatologi dell’ Ospedale San Giovanni di Dio, centro di eccellenza per la cura e il trattamento della psoriasieffettueranno

consultazioni gratuite per pazienti affetti da psoriasi. Ecco il numero per prenotare le visite gratuite