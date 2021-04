Pranzo di Sardara, Umberto Oppus si dimette da direttore regionale: “Un grave errore, chiedo scusa”

Il Direttore generale dell’assessorato agli Enti Locali e Urbanistica Umberto Oppus, rimette il mandato nelle mani del Presidente Solinas. La decisione presa dal dirigente dopo una riflessione che lo ha portato a dichiarare: “Sono stato invitato e non pensavo ci fossero tutte quelle persone. E’ stato un grave errore. Per questo chiedo scusa e rimetto il mio mandato nelle mani del presidente”.

Oppus è anche Sindaco di Mandas, paese per cui nutre un amore viscerale e per ha scritto diversi libri che ne hanno ricostruito la storia dall’epoca Ducale al viaggio di Lawrence. Aver risposto all’invito al pranzo di Sardara è stato un errore che Oppus non vuole scaricare a nessun altro, non sapeva della presenza di così tanti invitati e aver accettato quell’invito lo reputa un errore. Adesso il suo destino è nelle mani del Presidente Christian Solinas che anche stamattina, in occasione della cerimonia celebrativa dei cento anni del Partito Sardo d’azione, alle domande sui fatti di Sardara, ha risposto così: “Non sono abituato a parlare di fatti che non conosco”.