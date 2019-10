Protesta a Sarroch: “Parcheggi per disabili inaccessibili. Chi ha la carrozzina resta bloccato in auto”

Parcheggi per disabili inaccessibili. Protesta a Sarroch. “E questa volta la segnaletica fantasiosa è toccata alle categorie protette”, scrive Giampaolo Masu, “purtroppo qualche specialista del settore non ha capito che gli stalli per disabili devono essere realizzati in maniera da agevolare i loro spostamenti e soprattutto realizzati nelle aree più accessibili. Mi chiedo, come fa un conducente che ha l’uso della carrozzina, a scendere dal veicolo e posizionarla a fianco dell’auto? Assurdo. Stalli realizzati in aree mercatali (dunque probabile che venga utilizzato ogni mercoledì) e poi nel Centro Sociale. Complimenti a chi l’ha fatta tracciare o ripassare così. Ma per carità. Vedendo queste cose penso che la disabilità sia mentale (per qualcuno) mi rivolvo al nostro Assessore Mirko Spiga che lui è diversamente abile di fare delle prove se riesce a scendere dalla sua autovettura”.

E in serata arriva la replica dell’assessore di Sarroch Spiga: “È stato dato incarico per il ripristino della segnaletica esistente e sapendo di alcune criticità ( in particolare 3 parcheggi riservati per i disabili) avevo richiesto che fossero eliminati e fatti in luoghi più idonei.

I parcheggi sono esattamente quelli segnalati nel post che dovevano essere dipinti di bianco e non rifatti di nuovo con le strisce gialle in quanto inutilizzabili.

Ancor prima del post avevo richiesto di porre rimedio e gli uffici mi hanno garantito che sarà fatto quanto prima. Ci tengo a sottolineare”, conclude l’esponente della giunta, “che oltre a questo verranno ripristinati anche altri parcheggi gialli che sono poco visibili. Si tratta di parcheggi per disabili, bus e ambulanze”.

E prontamente in serata la vecchia segnaletica è stata cancellata e i parcheggi riservati ma inaccessibili spariti.