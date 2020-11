Cagliari, da giorni al Pronto soccorso del Ss. Trinità in attesa di un posto letto: l’odissea di oltre 30 pazienti Covid

“Quando ci sono 30 e più pazienti che da giorni attendono, in Pronto Soccorso, un posto letto la situazione non è sotto controllo”, così Goffredo Angioni, primario di Malattie Infettive del Santissima Trinità, replica al presidente della giunta regionale Christian Solinas che nella conferenza stampa di stamattina ha dichiarato che “la situazione è sotto controllo”.

L’infettivologo del Covid Hospital aggiunge che “quando in tutti i reparti di area medica ci sono pazienti attaccati a ventilatori la situazione non è sotto controllo. Quando non sono ancora arrivati i medici promessi la situazione non è sotto controllo. Quando il Binaghi sta aprendo, il Marino sta aprendo, Iglesias sta aprendo ma è ancora tutto chiuso la situazione non è sotto controllo.

Facciamo salti mortali da 8 mesi”, conclude, “siamo davvero stanchi”.