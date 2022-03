Pronto soccorso nel caos, ambulanze in attesa da 4 ore a Monserrato : “E non va meglio al Brotzu”

Sedici ambulanze in fila fuori dal Policlinico di Monserrato, le foto dell’articolo rappresentano la miglior prova per convincere eventuali scettici. “E non va meglio al Brotzu”, raccontano, a Casteddu Online, i soccorritori del 118 arrivati da almeno quattro ore all’ospedale ai bordi della Ss 554. Che, per ingannare la lunga attesa, si scambiano messaggi con i loro colleghi: “Una mi ha detto che c’è fila anche al Brotzu”, afferma l’autista di un’ambulanza che è partita “alle 13 da Sant’Andrea Frius. Abbiamo trasportato una donna di 60 anni, è stata già sottoposta a triage e tampone. Le hanno assegnato un codice giallo, ci hanno detto che il pronto soccorso è ‘bloccato’, non ci sono posti letto disponibili. Attendiamo l’esito del tampone della paziente”. E, stando a guardare i dati in tempo reale, si nota che l’ospedale monserratino sta gestendo un codice rosso, dodici codici gialli e due verdi. E i pazienti in attesa sono ventinove: appena 5 bianchi, poi undici verdi e tredici gialli.

E al Brotzu? Presto detto: un codice rosso, undici gialli e sei verdi gestiti in contemporanea dal pronto soccorso, venti persone in attesa fuori, sette segnate in “giallo” e tredici in “verde”. E in Medicina d’urgenza pediatrica c’è un paziente in codice giallo, tre in codice verde e due codici bianchi.