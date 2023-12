Progetto artistico a Mandas: centinaia di centrini sospesi per aria

Mandas – Centinaia di centrini sospesi per aria: ieri l’inaugurazione del progetto artistico che ha coinvolto tutta la cittadina la quale ha donato oltre 400 centrini da posizionare. Un gioco di luci e ombre, di immagini astratte riflesse in terra o sulle pareti che attirano lo sguardo verso l’alto per ammirare le creazioni di fili intrecciati, realizzate a mano.

Anche Mandas ora ha la via dei centrini sospesi: “Grazie al Sindaco Umberto Oppus e l’amministrazione Comunale che ha da subito accolto e sostenuto questa iniziativa” ha comunicato l’associazione culturale Krèos, promotrice dell’iniziativa. I centrini che non sono stati ancora appesi, verranno impiegati per un altro progetto. “Soddisfazioni. Complimenti alla Krèos per la strada dei centrini sospesi” ha commentato Oppus.

Ho ribadito un concetto: i paesi crescono grazie alle persone di buona volontà . La Krèos dimostra questo assunto. Più si lavora per la comunità più il paese cresce”. Si potranno ammirare i centrini in via Vittorio Emanuele.