Progetti e fondi pronti per le nuove strutture che sorgeranno a Serramanna

I fondi provengono dal PNRR e ammontano a un milione 950 mila euro circa, dei quali il 30% è stato già ottenuto come anticipo dei lavori, già appaltati, che partiranno nel primo trimestre 2024 per essere terminati nel 2026. Sorgerà in via Lusso, nell’area verde di fronte al negozio Collu” ha spiegato Littera a Casteddu Online. Non solo: “Da quando siamo in carica abbiamo avuto in mente, tra le tante cose, di fare un enorme salto di qualità per la sicurezza dei cittadini e del territorio.

Per farlo era necessario riorganizzare il sistema di Protezione Civile, cosa che abbiamo avviato subito, finanziarne le attività, dotare di mezzi, attrezzature e strumenti il sistema e dargli una casa.

Abbiamo programmato la nuova sede del Centro Operativo Comunale, che ospiterà Protezione Civile, Compagnia Barracellare, Croce Verde e 118, presso l’ex Asilo di Corso Italia, per la sua posizione, per riqualificarlo in chiave moderna, per la sua vicinanza con altre due infrastrutture.

Abbiamo anche deciso di investire il massimo per contribuire a far diventare Serramanna una città dello sport”. E ancora: di fianco all’ex asilo di Corso Italia sorgerà, in caso di necessità, uno spazio dedicato all’accoglienza nelle emergenze di Protezione Civile.

“Nel riqualificare questi spazi e nel voler completare la rigenerazione della zona in chiave sociale e sportiva è stato anche programmato un intervento di ristrutturazione del campo da calcio Sa Lua e la realizzazione delle infrastrutture necessarie al sistema di Elisoccorso per le emergenze sanitarie”.