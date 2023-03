Processo sullo stadio di Is Arenas a Quartu: chiesta la condanna per peculato per Cellino e Contini

Tre anni e mezzo per peculato. Questa la richiesta dei giudici per l’ex presidente rossoblù, e attuale patron del Brescia, Massimo Cellino, nel processo d’appello sulla vicenda legata alla costruzione dello stadio del Cagliari nella zona Is Arenas a Quartu. La sostituta procuratrice generale Liliana Ledda, ha ha anche chiesto una condanna di quattro anni per l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini e per l’ex assessore comunale dei Lavori pubblici Stefano Lilliu, e tre anni e tre mesi per l’ingegnere comunale direttore dei lavori Andrea Masala e due anni di reclusione per il tecnico Raffaele Perra. Erano stati tutti assolti in primo grado (nel 2020), perché le opere realizzate (costate 360 mila euro) sarebbero comunque rimaste di proprietà del Comune di Quartu assieme al complesso sportivo. Sono cadute in prescrizione le accuse sui reati paesaggistici e ambientali.