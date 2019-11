Processo Cucchi, due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio

Due sentenze in un giorno, per il caso Cucchi. Da una parte il processo ai medici del Pertini (una assolta e 4 prescritti), dall’altro quello ai carabinieri responsabili del pestaggio. In quest’ultimo procedimento sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro.

Una assoluzione e quattro prescrizioni al processo per la morte di Stefano Cucchi. È quanto è stato deciso dai giudici della Corte d’Assise di Appello di Roma per cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda. Assolta il medico Stefania Corbi.

