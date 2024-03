Processioni e Misteri, al via a Cagliari i riti della Settimana Santa

I riti della Settimana Santa a Cagliari non sono soltanto manifestazioni di devozione religiosa, ma costituiscono un pilastro fondamentale della tradizione culturale della città. Questo è stato ribadito con forza stamani a Palazzo Bacaredda dall’assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau, insieme ai rappresentanti delle confraternite cittadine.

Le radici dei riti pasquali si fondono con la storia e l’identità stessa di Cagliari, permeando ogni angolo della città con un senso di sacralità e tradizione. Le donne e gli uomini delle confraternite, custodi scrupolosi di questo patrimonio secolare, sono stati al centro dell’incontro con gli organi di stampa di questa mattina di martedì 19 marzo 2024, presentando un ricco calendario di eventi, che si protrarranno fino a tutto il mese di maggio.

Tra le numerose manifestazioni in programma, spicca la “Processione dei Misteri”. Durante questa solenne cerimonia, le statue dei Misteri raffiguranti la Passione di Cristo vengono portate in processione per le vie del centro storico, suscitando emozioni profonde e intense riflessioni spirituali. C’è poi “Su Scravamentu”, il Sabato Santo, si terrà il rito della deposizione di Cristo dalla croce. E poi “S’incontru”, la mattina di Pasqua, avverrà l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna.

Ma la Settimana Santa a Cagliari è molto più che processioni: è un intreccio di tradizioni millenarie, che coinvolgono l’intera comunità cittadina. Ogni evento è permeato da un senso di devozione e riverenza verso il Mistero della Passione e morte di Cristo.

L’assessora Picciau ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare queste antiche tradizioni, non solo per il loro “valore religioso”, ma anche per il “contributo imprescindibile che offrono alla cultura e all’identità di Cagliari”. In un mondo sempre più veloce e globalizzato, queste manifestazioni rappresentano dunque un punto di ancoraggio saldo alla storia e alle radici profonde della comunità.

La presentazione a Palazzo Bacaredda ha quindi assunto un significato particolare, un momento di unità e celebrazione in cui istituzioni e confraternite si sono unite per onorare e promuovere la ricchezza culturale della città. Con la partecipazione e l’impegno di tutti, la Settimana Santa a Cagliari si conferma come un evento di straordinaria importanza, capace di unire fede, tradizione e cultura in un’unica e indissolubile armonia.

Particolare apprezzamento per la “rinnovata e fattiva collaborazione” è stato espresso nei confronti degli uffici comunali dai rappresentanti dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso, dell’Arciconfraternita della Solitudine, della Congregazione degli Artieri di San Michele, dell’Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire e del Comitato di Santa Maria Chiara.

➢ Dal 16 Marzo al 22 Marzo Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dell’Addolorata.

➢ 18 Marzo – Lunedì Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 17.00 – Vestizione della Madonna, presso Oratorio SS. Crocifisso.

➢ 19 Marzo al 21 Marzo Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 17.30 – Recita del Santo Rosario e Santa Messa, presso Oratorio SS. Crocifisso.

➢ 22 Marzo – Venerdì Arciconfraternita del SS Crocifisso Processione Santi Misteri ore 16.00 – Percorso da piazza San Giacomo, Via Piccioni, Vico V San Giovanni (Chiesa di San Giovanni), Via San Giovanni, piazza Marghinotti, Viale Regina Elena, piazza Martiri, Via Manno (Chiesa Sant’Antonio), Via Manno, piazza Martiri, Via Torino (Chiesa di Santa Rosalia), Via Torino, piazza Martiri, Via Garibaldi, Via XXIV Maggio (Cripta di San Domenico), Via San Domenico, Via Tempio, Via Macomer (Chiesa del Sacro Cuore), Via Macomer, Via Bosa (Chiesa di San Vincenzo de Paoli), Via Bosa, Via Tempio, Via San Giacomo, (Parrocchia San Giacomo), piazza San Giacomo , rientro presso Oratorio SS. Crocifisso. Arciconfraternita della Solitudine Processione dei Misteri ore 16.30 – Accoglienza simulacri del SS Crocifisso. ore 17.30 – Santa Messa in onore dei sette Dolori della Madonna.

➢ 24 Marzo – Domenica delle Palme Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 09.15 – Domenica delle Palme con benedizione delle Palme, presso Oratorio SS. Crocifisso. ore 09.30 – Santa Messa presso Parrocchia di San Giacomo. Arciconfraternita della Solitudine Domenica delle Palme. ore 10.00 – discesa della Madonna. ore 12.00 – discesa del Cristo.

➢ 26 Marzo – Martedì Congregazione degli Artieri di San Michele Processione Dei Misteri ore 15.30 – Partenza dalla Chiesa di San Michele. ore 16-00 – Via Azuni, piazza Yenne, Via Manno, Via Cima Monache Cappuccine. ore 16.30 – Via Spano, Via Università, Via De Candia, Porta dei Leoni, Via La Marmora, Vico II La Marmora, piazza Duomo, Cattedrale. ore 17.10 – Piazza Duomo, Via Fossario, Via Cannelles, Via De Candia, Porta dei Leoni, Via Mazzini, Piazza Costituzione, Via Sulis, piazza S. Giacomo, Chiesa San Giacomo. Ore 17.30 – Via San Giacomo, Vico IV San Giovanni, Via San Giovanni, Chiesa San Giovanni. Ore 18.00 – Via San Giovanni, Piazza Marghinotti, Piazza Costituzione, Viale Regina Elena, Via Manno, Piazza Yenne, Via Azuni, Chiesa di Sant’Anna. Ore 18.25 – Via Azuni, Via Sant’Efisio, Chiesa di Sant’Efisio. Ore 18.45 – Via Sant’Efisio, Via Ospedale, Chiesa di San Michele.

➢ 27 Marzo – Mercoledì Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 17.00 – Vestizione della Madonna Addolorata presso Oratorio SS Crocifisso.

➢ 28 Marzo – Giovedì Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 15.30 – Crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo, presso Oratorio SS. Crocifisso. Dalle ore 17.00 alle ore 22.30 – apertura al Pubblico dell’ Oratorio SS. Crocifisso. Arciconfraternita della Solitudine ore 17.00 – Esposizione del Cristo. Visita nella Chiesa di San Giovanni Battista dell’Arciconfraternita del Gonfalone con il Simulacro di Sant’Efisio. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire Giro delle sette Chiese. Processione con il Simulacro di Sant’Efisio Ore 20.30 – Partenza dalla Chiesa di Sant’Efisio: Via Sant’Efisio, Via Azuni, piazza Yenne, Via Manno, Chiesa di Sant’Antonio; Via Manno, Via Cima, Chiesa delle Monache Cappuccine, Via Spano, Porta dei Leoni, Via Università, Torre dell’Elefante, Via Corte d’Appello, Chiesa di Santa Croce; piazza Santa Croce, Via Corte d’Appello, vico III dei Genovesi, Portico La Marmora (sosta), vico II La Marmora, Via Canelles, Chiesa di Santa Maria ( Cattedrale); Via Canelles, vico I La Marmora, Via La Marmora, Porta dell’Aquila, Via De Candia, Via Università, Porta dei Leoni, Via Spano, Via Mazzini, piazza Costituzione, Viale Regina Elena, Via San Giovanni, Chiesa di San Giovanni, vico v° San Giovanni, Via Piccioni, piazza San Giacomo, oratorio del SS. Crocifisso, Via Sulis, Via Garibaldi , piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, piazza Martiri, Via Manno, piazza Yenne, corso V. Emanuele II, Via Portoscalas, Portico degli Alberti, Chiesa di San Michele, Via Azuni, Chiesa di Sant’Anna, Via Azuni Via Sant’Efisio, Chiesa di Sant’Efisio.

➢ 29 Marzo – Venerdì Santo Arciconfraternita della Solitudine Processione del Venerdì Santo ore 13.15 – Processione verso la Cattedrale. Arciconfraternita del SS Crocifisso Processione del Venerdì Santo Ore 16.15 – partenza da piazza San Giacomo, Via Sulis , Via Garibaldi , Via Oristano , Via Eleonora d’Arborea , Via San Lucifero , (Chiesa San Lucifero) , Via San Lucifero , Via Sant’Eusebio , Via Lo Frasso , Via Alghero, Via Garibaldi, Portico Romero , Via San Domenico , Via San Giacomo , piazza San Giacomo. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire Processione del Cristo Morto ore 20.30 – Partenza dalla Chiesa di Sant’Efisio, Via Sant’Efisio, Via Santa Restituta, Via Azuni, Portico degli Alberti, Via Portoscalas, corso V. Emanuele II, piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efisio, rientro in Chiesa.

➢ 30 Marzo – Sabato Santo Arciconfraternita della Solitudine ore 10.00 – Cattedrale – Rito di “Su Scravamentu”. ore 16.30 – Processione di rientro. Arciconfraternita del SS Crocifisso Ore 08.30 – Rito de “Su Scravamentu”, rimozione del Cristo dalla Croce, presso Chiesa San Lucifero. Ore 10.30 – Vestizione della Madonna per l’Incontro, presso Oratorio SS. Crocifisso. Ore 16.15 – partenza da piazza San Giacomo , Via Sulis , Via Garibaldi , Via Oristano , Via Eleonora d’Arborea , Via San Lucifero , (Chiesa San Lucifero) , Via San Lucifero , Via Sant’Eusebio , Via Lo Frasso , Via Alghero , Via Garibaldi , Portico Romero , Via San Domenico , Via San Giacomo , piazza San Giacomo. Ore 22.00 – inizio Veglia Pasquale presso Parrocchia San Giacomo. Ore 22.30 – ingresso del Cristo Risorto nella Parrocchia di San Giacomo, a seguire Santa Messa.

➢ 31 Marzo – Domenica di Pasqua Comitato di Santa Maria Chiara Esposizione dei simulacri del Cristo Risorto e della Madonna Ore 08.30- Messa Solenne, Chiesa San Pietro Apostolo. Ore 10.00 – Messa Solenne, Chiesa San Pietro Apostolo. Ore 11.00 – “Incontro” di Pasqua in Piazza Italia percorrendo i seguenti itinerari: Simulacro del Cristo: partenza dalla Chiesa di San Pietro Apostolo Piazza della Chiesa ,Via Chiesa Via dei Doria,Via Riva VillaSanta , Via San Quintino ,Via Balilla ,Piazza Italia (incontro con il simulacro della Madonna in Piazza Italia e rientro insieme Piazza Italia ,Via Riva VillaSanta,Via Chiesa ,Chiesa San Pietro Apostolo). Simulacro della Madonna: Partenza dalla Chiesa San Pietro Apostolo Piazza Della Chiesa ,Via Chiesa ,Via Dei Gherardeschi ,Via Curtatone ,Via Risorgimento ,Piazza Italia (Incontro Con il Cristo Risolto in Piazza Italia e rientro assieme Piazza Italia ,Via Riva VillaSanta,Via Chiesa ,Chiesa San Pietro). Ore 19.00 – Santa Messa Vespertina. Arciconfraternita del SS Crocifisso Processione de “S’Incontru” ore 10.30 – partenza da piazza San Giacomo ,Via San Giacomo , Via Tempio , Via Bosa , piazza Garibaldi. (Incontro) La Madonna: piazza San Giacomo , Via Sulis , Via Garibaldi , piazza Garibaldi (Incontro). Rientro: piazza Garibaldi , Via Garibaldi , Portico Romero , Via San Domenico , piazza San Giacomo. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire Processione de “S’Incontru” ore 11.30 – partenza con il simulacro del Cristo Risorto dalla Chiesa di Sant’Efisio: Via Sant’Efisio, Via Santa Restituta, Via Azuni, Portico degli Alberti, Via Portoscalas, corso V. Emanuele II. Segue il rientro dei due simulacri: corso V. Emanuele II, piazza Yenne, Via Azuni, Chiesa parrocchiale di Sant’Anna.

➢ 1 APRILE – Lunedì dell’Angelo Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire Processione con il simulacro di Sant’Efisio in Cattedrale ore 08.00 – partenza da Via Sant’Efisio, Via Azuni, piazza Yenne, Via Manno, Via Cima, sosta presso la Chiesa delle Monache Cappuccine, Scalette Monache Cappuccine, Via Spano, Porta dei Leoni, Via Università, Via De Candia, Porta dell’Aquila, Bastione Santa Caterina, Via Canelles, Chiesa di Santa Maria (Cattedrale). Segue dopo Santa Messa rientro: Via Canelles, vico I La Marmora, Via La Marmora, Porta dell’Aquila, Via De Candia, Via Università, Porta dei Leoni, Via Spano, Via Mazzini, piazza Martiri, Via Manno, piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efisio, rientro in Chiesa. Comitato di Santa Maria Chiara Ore 08.30 – Santa Messa Chiesa San Pietro Apostolo. Ore 09.30 – Rito della vestizione. Ore 19.30 – Santa Messa presso Cappella di Santa Maria Chiara in Monte Claro. Ore 20.00 – Solenne processione per la traslazione dal Parco Di Monte Claro, Via Cadello , Via Santa Maria Chiara , Via Legnano , Via RivavillaSanta , Via Chiesa , arrivo alla Chiesa San Pietro Apostolo in Pirri.

➢ 2 Aprile – Martedì – Santa Maria Chiara Comitato di Santa Maria Chiara Ore 08.30 – Santa Messa Chiesa San Pietro Apostolo Ore 10.00 – solenne processione interparrocchiale con il cocchio aggiogato, con il seguente itinerario: partenza dalla Chiesa San Pietro Apostolo , Via Chiesa , Piazza Italia , Via Balilla , Via Santa Maria Chiara , Via Pontida, Via Riva VillaSanta ,Via Sanna Randaccio, Via Poerio, Via Monteleone, Via Chiesa , arrivo alla Chiesa di San Pietro Apostolo in Pirri. Ore 11.00 – Santa Messa Solenne con panegirico. Ore 19.00 – Santa Messa Vespertina.

➢ 3 Aprile – Mercoledì – Santa Maria Chiaretta Comitato di Santa Maria Chiara Ore 08.30 – Santa Messa Chiesa San Pietro Apostolo. Ore 18.30 – Santa Messa Vespertina.

➢ 4 Aprile – Giovedì Comitato di Santa Maria Chiara Ore 18.30 – Santa Messa Solenne per i Soci Defunti – Chiesa San Pietro Apostolo.

➢ 5 Aprile – Venerdì Comitato di Santa Maria Chiara ore 18.30 – Santa Messa Vespertina – Chiesa San Pietro Apostolo.

➢ 6 Aprile – Sabato Comitato di Santa Maria Chiara ore 19.00 – Santa Messa Vespertina – Chiesa San Pietro Apostolo.

➢ 7 Aprile – Domenica Comitato di Santa Maria Chiara ore 08.30 – Santa Messa Chiesa San Pietro Apostolo. ore 10.00 – Santa Messa Chiesa San Pietro Apostolo. ore 11.00 – Solenne processione dell’Ottava di Pasqua della Parrocchia di San Pietro Apostolo fino alla Piazza Italia eseguendo il seguente itinerario: partenza dalla Chiesa San Pietro Apostolo , Via Chiesa ,Via Riva VillaSanta , Piazza Italia , (giro attorno alla Piazza) , Via Riva VillaSanta , Via Chiesa ,arrivo alla Chiesa di San Pietro Apostolo in Pirri. Arciconfraternita del SS Crocifisso ore 10.30 – rientro dei Simulacri presso Oratorio SS. Crocifisso a seguire Santa Messa di Ringraziamento, presso Oratorio SS. Crocifisso.

➢ 8 Aprile – Lunedì Arciconfraternita della Solitudine ore 17.00 – Rito di “Su Inserru”.

➢ 31 Maggio – Venerdì Comitato di Santa Maria Chiara Ore 08.30 – Santa Messa – Chiesa San Pietro Apostolo Ore 18.30 – Messa Solenne segue pellegrinaggio a Monte Claro, Cappella di Santa Maria Chiara, con il seguente itinerario: partenza dalla Chiesa San Pietro Apostolo, Via Chiesa, Piazza Italia, Via Balilla Via Santa Maria Chiara. Via Cadello, arrivo al Parco di Monte Claro Cappella Di Santa Maria Chiara omaggio alla Madonna.