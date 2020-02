“Problemi di pec”, Sinnai esclusa dai contributi per il trasporto scolastico

È stato un errore tecnico, un banale problema di ricezione della posta elettronica certificata (PEC), che ha determinato l’esclusione di alcuni comuni tra cui Sinnai, dagli elenchi dei soggetti beneficiari e non ammessi, per il contributo straordinario per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020 previsto dalla L.R. n°31/84.

In una nota, l’assessore alla pubblica istruzione Marta Sarigu dichiara “ringrazio la direzione generale dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione, che riconoscendo l’errore tecnico, ha invitato il nostro Comune e gli altri enti interessati dalla problematica a dimostrare l’avvenuto invio e/o consegna alla RAS dell’istanza di partecipazione, nei termini previsti dall’Avviso. Il Comune di Sinnai ha provveduto tempestivamente a segnalare e documentare l’adempimento effettuato e attende fiducioso, la pubblicazione degli esiti”.

Intanto, conclude l’assessore Sarigu, “si è recentemente conclusa la gara per l’assegnazione del servizio di trasporto scolastico, che vede già operativi i nuovi scuolabus della società Cosev, in tutte le tratte interessate, comprese nelle comunità di vicinanza di Solanas, Tasonis, Villaggio delle Mimose, a dimostrazione dell’importante attenzione che questa amministrazione volge al mondo della scuola”.