Pro loco in festa tra ravioli, quaglie e lumache: a Sestu il raduno enogastronomico delle sagre paesane

Sestu – Pro loco in festa, la Sardegna dalle mille sagre in un unico appuntamento: grande raduno, ogni associazione presenterà il proprio piatto tipico locale, un appuntamento che metterà in vetrina le prelibatezze dell’enogastronomia isolana. Si chiama il Festival delle Pro Loco il 18° raduno regionale enogastronomico delle sagre paesane e si svolgerà il 5 e 6 ottobre a San Gemiliano.

Il progetto nasce dalla collaborazione e dai comuni obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura, alle Tradizioni Popolari e al Turismo e dall’Associazione Turistica Pro Loco, con il Patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della R.A.S..

La scelta di tale luogo è determinata dalla suggestiva posizione e dalla conformazione degli “Stallis” della cinta muraria che circonda la chiesetta campestre, idonee a ospitare le Pro Loco. Si coglie inoltre l’opportunità di collaborazione offerta dall’autorità parrocchiale del luogo Don Sergio Manunza giunto di recente, dall’Associazione Amici Volontari di San Gemiliano, dal Comitato dei Festeggiamenti di San Gemiliano e dall’Associazione San Gemiliano operanti presso quella località.

Alla rassegna hanno aderito le pro loco di Samatzai, Soleminis, Settimo San Pietro, Uta, Ussana, Segariu, Donori, Dolianova, Pula, Siamanna, Villasalto, Arbus, Ortacesus, Monserrato, Cagliari, Sestu “e per il secondo anno consecutivo la storia del Festival avremo come ospiti la Pro Loco di Sassinoro un paese della provincia di Benevento in Campania uno dei comuni più piccoli della provincia di Benevento sia dal punto di vista territoriale (13,2 km²) sia dal punto di vista abitativo (circa 650 abitanti).

Nel corso delle due serate saranno distribuite a cura delle pro loco presenti degustazioni quali gnocchetti al sugo di cinghiale, pecora bollita gnocchetti al brodo di pecora e pecorino, seadas, castagne arrosto tutte proposte dalla pro loco di Sestu nonché la panificazione artigianale a cura delle maestre della panificazione sestese; i ravioli al sugo della pro loco di Siamanna; quaglie a tacula bollite della pro loco di Dolianova, capra cardi e patate (sabato) capra con pomodori secchi (domenica) proposti dalla pro loco Arbus; lumache con fregula e porchetta arrosto piatti proposti dalla pro loco di Donori, Fregula con salciccia-capperi-cipolla_olive della pro loco di Segariu; il maiale alla birra della pro loco di soleminis; raviolini fritti e fichi d’india della pro loco di Ussana; i frati fritti della pro loco di Settimo San Pietro; la fregula alla boscaiola e fregula di anguille piatti proposti dalla pro loco di Uta; sa fregula con pisci e petza proposta dalla pro loco di Pula, le panadine al forno e culurgiones a bagna burda sempre proposti dalla pro loco di Sestu; anelli di cipolla fritte km 0; le seadas di Bauladu, castagne arrosto; i piatti della tradizione cagliaritana (numerosissime) proposte dalla pro loco di Cagliari; la capra in umido della pro loco di Villasalto; lo spezzatino di cinghiale alla Sannita a cura della pro di Sassinoro; a cura della pro loco di Ortacesus verrà proposta su preimentu de s’accabadora; le polpette in brodo di capone e zafferano a cura della pro loco di Samatzai; mentre a cura della pro loco di Monserrato degustazione di vini delle cantine locali; sempre la pro loco di Sestu, una nuova degustazione “Rigatoni alla SardAmatriciana con crema di pecorino”.

A cura del Comitato per la tutela della bio diversità de su Cixiri de Musei verranno proposti piatti a base di ceci autoctoni di musei e le lenticchie di Calasetta questi i piatti: insalata de cixiri biancu, insalata de cixiri nieddu e la lentiggia naigra de cadesedda.

Mentre a cura dell’Istituto ad indirizzo Alberghiero Azuni di Cagliari verranno realizzati i piatti, nella giornata di sabato “vellutata di zucca al cuor di purpuzza croccante di suino e pecorino stagionato di Gavoi; la sabiolina di semola mantecata al consumè di pecora e caprino semi stagionato e crepes alla nutella; nella giornata di domenica: laboratorio di pasta fresca, maltagliati al ragù di pecora e fiore sardo stagionato e crepes alla nutella”. Insomma, pietanze per tutti i gusti.

Esporranno e proporranno alcune imprese artigiane locali del territorio del settore agroalimentare: ortaggi, lumache, gelati tradizionali. La presentazione dei vini e la conseguente degustazione del cibo sarà affidata alla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna con l’ausilio degli studenti dell’Istituto Alberghiero Azuni di Cagliari.

A cura dell’Associazione Is Mustayonis e s’Orku Foresu di Sestu, del Gruppo Folk I Nuraghi di Sestu e della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sestu verranno allestite mostre sulle maschere carnevalesche di Sestu; sull’Abbigliamento Popolare Sestese e sugli strumenti musicali.

Sono previsti alcuni artigiani selezionati per la loro alta creazione. “Sarà l’occasione di interscambi culturali ed enogastronomici, poiché grazie alla caratteristica itinerante di questa manifestazione, ogni pro loco negli anni prossimi avrà l’opportunità di far conoscere il proprio luogo, non solo ad un pubblico più vasto ma alle stesse pro loco della nostra Regione.

A cura delle maestre dell’arte della panificazione sestese sarà allestita un esposizione di pani tipici della tradizione sestese tra cui “su pani pintau”. Saranno inoltre mostrate tutte le fasi di lavorazione del pane “De su fromentu a sa mesa – “Sa manera de fai pani a s’antiga de is meris de domu de Sestu”.

La pro loco di Sestu si impegna da anni ormai a bandire del tutto le plastiche dei piatti, dei bicchieri e delle posate che in precedenza ammontavano alla maggior parte dei rifiuti prodotti nel corso della rassegna. Con un importante investimento tutte le pietanze e bevande saranno servite con stoviglie (piatti, bicchieri e posate) bio-compostabili e/o in terracotta.

La raccolta dei rifiuti differenziati sarà curata dall’opera encomiabile degli SCOUT AGESCI Sestu 1 a cui va tutto il nostro apprezzamento e ringraziamento”. La sicurezza è demandata alla locale stazione carabinieri; alla Polizia locale, alla Compagnia Barracellare di Sestu, ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sant’Antioco e dalla PROCIV di Assemini. Il servizio sanitario a cura della SOS Sestu Volontari.