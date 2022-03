Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.

Ad un anno dalla scomparsa del caro

Daniele Concas

La moglie Dorina, il figlio Federico e i familiari tutti con immutato amore ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa in suffragio che verrà celebrata martedi 29 marzo alle ore 17:00 presso la Parrocchia Santa Maria del Suffragio in via Flavio Gioia in Cagliari.

AGENZIA FUNEBRE DON BOSCO 3887869350

PIAZZA GIOVANNI XXIII 65 – CAGLIARI