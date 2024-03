Primavera di Sapore: Accendi la Stagione con Minimax e Weber

Ricevi una piastra Weber in omaggio e trasforma le tue grigliate in opere d’arte culinaria – Scopri come rendere indimenticabili le tue serate all’aperto!

Con l’arrivo della primavera, i nostri pensieri van subito ai piaceri e alle gioie della convivialità sotto il cielo aperto. È il momento perfetto per rinnovare il giardino o la terrazza e prepararsi ad accogliere amici e famiglia per indimenticabili momenti di condivisione.

Minimax, il tuo megastore di bricolage di fiducia, in collaborazione con Weber, leader indiscusso nel mondo dei barbecue, è entusiasta di annunciare un’offerta esclusiva che renderà le tue grigliate primaverili e estive ancora più speciali.

Sotto il tema “Per grigliate ancora migliori: ricevi la tua piastra in omaggio”, Minimax e Weber si uniscono per offrirti l’opportunità di elevare l’arte della grigliata a un nuovo livello. Con l’acquisto di uno dei barbecue Weber eligibili nei nostri punti vendita ufficiali di Sestu o Selargius, non solo porterai a casa l’eccellenza indiscussa dei barbecue Weber, ma avrai anche il privilegio di ricevere una piastra in omaggio, del valore massimo di €99,99.

Questa offerta speciale ti permette di trasformare il tuo barbecue in una vera e propria cucina all’aperto, dove potrai esplorare una varietà di piatti che vanno ben oltre le classiche grigliate. Immagina di deliziare i tuoi ospiti con delicati frutti di mare grigliati alla perfezione, pancake dorati serviti direttamente sul barbecue o succosi smashed burger che faranno acqua in bocca solo a guardarli. Con la piastra omaggio Weber, le possibilità sono infinite, e ogni occasione diventa un’opportunità per stupire e deliziare.

Seguire i tre semplici passaggi per approfittare di questa offerta è facile:

Visita i nostri punti vendita Minimax di Sestu o Selargius e scegli tra la vasta gamma di barbecue Weber eligibili. Il nostro personale esperto sarà lieto di aiutarti a trovare il modello perfetto per le tue esigenze. Registra il tuo nuovo barbecue sul sito di Weber per confermare la tua eleggibilità all’offerta. Scegli il modello di piastra che preferisci come omaggio e preparati a trasformare le tue grigliate in esperienze culinarie indimenticabili.

Con l’offerta valida fino al 31 maggio 2024, hai tutto il tempo per pianificare i tuoi acquisti e assicurarti di essere pronto per la stagione delle grigliate. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di portare la tua passione per la cucina all’aperto a nuovi eccitanti livelli, con la qualità e l’innovazione garantite da Minimax e Weber.

Che tu sia un appassionato di grigliate o un cuoco esperto alla ricerca di nuove sfide culinarie, questa offerta è l’occasione perfetta per rinnovare il tuo spazio all’aperto e creare ricordi indimenticabili con amici e famiglia. Vieni a scoprire di più nei nostri punti vendita e lasciati ispirare dalla primavera con Minimax!

📍 Selargius, s.s. 554, angolo via Lazio

📍 Sestu, Ex S.S. 131 Km 10,500

e su minimaxitalia.it 🎈 5 anni di passione per la casa e il bricolage! 🎈