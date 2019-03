Primavera boom in Sardegna? Si, ma da domani torna il fresco col vento e le piogge: ecco le previsioni meteo aggiornate

Primavera boom in Sardegna? Si, ma da domani tornano il fresco col vento e le piogge: ecco le previsioni meteo aggiornate. Il centro Epson Meteo sul nostro giornale partner Quotidiano.net anticipa la tendenza della prossima settimana: “Tempo inizialmente soleggiato, ma con qualche nuvola in Liguria e sull’estremo Nord Est. Nel corso della giornata tendenza ad un aumento dell’instabilità sul Friuli Venezia Giulia e zone adiacenti, tra tardo pomeriggio e sera rovesci e temporali isolati su Friuli Venezia Giulia e Veneto, dalla serata anche sull’Emilia Romagna e nord delle Marche. Deboli nevicate nel nord dell’Alto Adige. Nella notte le precipitazioni raggiungeranno le rimanenti regioni centrali adriatiche, l’Umbria, parte della Toscana e il nord-est della Sardegna; nel frattempo la quota neve si abbasserà fino a 700-1000 metri sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve calo, ancora ben oltre la media. Fra sera e notte sensibile rinforzo dei venti al Centro-Nord e in Sardegna”. Qui tutte le ulteriori info: https://www.quotidiano.net/meteo/previsioni-del-tempo-domani-1.4506774