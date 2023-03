Primavera 2023 a Cagliari: tutti gli appuntamenti da non perdere a Palazzo Doglio

Venerdì 24 Marzo alle ore 20:00, il Teatro Doglio si prepara a riaccogliere in Sardegna Nick the Nightfly, che salirà sul palco con “Nick the Nightfly & Friends feat. Simona Bencini & Maggie” in occasione del primo appuntamento con la rassegna “Blue Notes in Cagliari”. In questo primo appuntamento, la storica voce di Radio Monte Carlo e direttore artistico di Blue Note Milano presenterà il suo ultimo spettacolo “Hey! Mr. Bacharach”, dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach. Disponibile, previa prenotazione, un pacchetto che include un cocktail da assaporare prima dello spettacolo presso il giardino d’inverno di Teatro Doglio e biglietto per il concerto. Sabato 1 e Domenica 2 Aprile sarà l’occasione per celebrare l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della Pasqua con un ricco programma di appuntamenti per grandi e piccoli. Tra queste la tradizionale “Caccia alle Uova” in collaborazione con la scuola di inglese Kids&Us, l’immancabile “eggs painting”, uno spettacolo teatrale a tema per tutte le età e un’imperdibile attività legata al mondo di Beatrix Potter, illustratrice e scrittrice britannica, ricordata per i suoi libri illustrati per bambini. A seguire, il Brunch per tutta la famiglia presso l’Osteria del Forte. Martedì 4 Aprile sarà la volta di Andrea Berton, 1 stella Michelin, protagonista del secondo appuntamento per il 2023 del calendario di Notti Stellate presso l’Osteria del Forte. Una serata gourmet imperdibile per tutti gli appassionati di alta cucina con uno dei massimi rappresentanti della cucina italiana nel mondo e un menù raffinato e creativo che sicuramente riuscirà a superare le aspettative dei palati più raffinati.

Anche il weekend di Pasqua si preannuncia indimenticabile. Per il tradizionale Pranzo di Pasqua in programma Domenica 9 Aprile, lo Chef Alessandro Cocco presenterà un menù speciale, dedicato ai sapori della primavera, sapientemente valorizzati con estro creativo. Si comincerà con la “Seadas salata con burrata, lime, gambero rosso e asparagi” per continuare con i “ravioli al nero di seppia ripieni di cernia con asparagi e pomodorino fresco” e “lasagna scomposta al ragù d’agnello e carciofi”. Seguirà l’“Agnello della tradizione in umido con patate e cardi” e il “trancio di branzino alle erbe primaverili con verdure baby” per concludere con il dessert. Vico Logudoro N°1, 09127 Cagliari, Sardegna Lunedì 10 Aprile, per festeggiare al meglio la Pasquetta, l’Osteria del Forte organizzerà una grigliata all’aperto nella splendida cornice della Corte, con animazione e musica dal vivo. La proposta includerà diverse tipologie di panadas e vari corner tra i quali quello casaro con mozzarella, ricotta e formaggi misti e quello tradizionale sardo dedicato ai salumi della regione. L’offerta gastronomica si completerà con i piatti alla griglia, come casizolu arrosto con miele salsiccia e pancetta, carving del maialetto al mirto e del capretto. Il tutto sarà completato da un gran buffet dei dolci della tradizione sarda. Domenica 21 Maggio dalle 10 alle 15 la Corte Doglio sarà pervasa dai colori e dai profumi del Doglio Flower Market, il mercato dei fiori in centro città firmato Sgaravatti. Il tema di questa edizione sarà la rosa, protagonista indiscussa del mese di maggio. Oltre alla vendita dei fiori, la giornata sarà scandita da numerose attività in programma da non perdere. Domenica 7 maggio, alle ore 20:00, il Teatro Doglio accoglierà Matthew Lee e il secondo appuntamento con “Blue Notes in Cagliari”, rassegna nata dalla prestigiosa collaborazione con Blue Note Off – il format originale di Blue Note Milano, celebre locale parte del network internazionale dei jazz club più famosi al mondo. Il giovane pianista, compositore e carismatico performer, con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, e saprà incantare il pubblico sardo, in collaborazione con Nick the Nightfly, presentatore d’eccezione della serata. Per i dettagli del programma primaverile a Palazzo Doglio, sarà possibile visitare il sito, contattare il numero 070 64640 oppure inviare una mail a [email protected]glio.com