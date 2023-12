Presi al lazzo dalla Lazio e dall’arbitro: espulso Makoumbou, Ranieri furioso contro il Var

Presi al lazzo dalla Lazio, ma soprattutto dall’arbitro e dal Var. Makoumbou viene espulso nel primo tempo dopo due clamorosi errori del greco Hatzidiakos, i tifosi sui social inviperiti per l’arbitraggio. Ranieri furioso contro il Var: “Non può intervenire su quest’azione, e non era neanche fallo”. Il cartellino rosso sembra davvero esagerato, buona prova dei rossoblù di Ranieri ma ora la classifica fa veramente paura. Sfiorato il pareggio con Pavoletti di testa al 93′, servito da un grande cross di Luvumbo che aveva iniziato il match dell’Olimpico in panchina.

Resta davvero l’amaro in bocca, ancora una volta. Il Cagliari è vivo ma gli attaccanti non segnano, stecca anche Lapadula che viene sostituito da Ranieri dopo l’espulsione. Resta in campo invece Petagna ma non conclude mai in porta, è ancora a quota zero gol come Oristanio e Shomourudov che sembra uscito dai fari. Oristanio entra nell’intervallo ed è stato uno dei più vivaci in attacco, ma anche lui non tira praticamente mai nello specchio del portiere. Ottimo il rientro di Sulemana, una piovra nel centrocampo rossoblù. Il piano diabolico era contenere la Lazio per poi lanciare l’assalto finale, e il Cagliari quel pareggio che avrebbe meritato lo ha solo sfiorato.