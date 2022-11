Prepara la colazione e scompare, sos per una 47enne: “Può essere arrivata anche a Cagliari”

Ha preparato la colazione per tutta la famiglia, poi il marito è uscito per andare al lavoro e i figli per seguire le lezioni a scuola. Quando la famiglia di Gavina Fiori è rientrata a casa, in un appartamento non distante dal centro di Olbia, lei non c’era più. E nemmeno la sua auto, una Fiat Punto bianca targata DR256ZL. La donna, quarantasette anni, casalinga e lavoratrice part time, ha il cellulare spento e nessuno sa dove sia finita. La sorella Maria Domenica e il marito della 47enne hanno già denunciato la scomparsa di Gavina ai carabinieri: “È sparita ieri, giovedì dieci novembre. Non abbiamo la più pallida idea di dove sia andata. Mia sorella stava bene, a parte qualche piccolo problemino di salute, ma nulla di che”. Un giallo con la G maiuscola, insomma. Nessuno, sinora, l’ha incrociata, stesso discorso per la sua macchina.

“La stiamo cercando ovunque, anche fuori Olbia. Può essere arrivata anche a Cagliari, è una zona che comunque conosce abbastanza bene”, aggiunge Maria Domenica Fiori. “Chiunque la veda la fermi e chiami subito o le forze dell’ordine o il +393935408793”.