Prendono fuoco un’auto e la vegetazione vicina, paura sulla strada per Ozieri

La squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Bono è intervenuta sulla provinciale 45 in direzione Ozieri, per l’incendio di una autovettura dopo che era andata a fuoco la vegetazione adiacente alla carreggiata. Sul posto è stata messa in sicurezza la zona interessata, contemporaneamente, dai due incendi. Presenti per i soccorsi squadre di Forestali Forestas e Baracelli.