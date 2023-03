Prende un’auto a noleggio a Villacidro e sparisce in Spagna: cuoco rintracciato e denunciato.

Ieri a Villacidro, dopo l’indagine intrapresa a seguito di una querela presentata dal titolare di un’impresa locale che si occupa di riparazione e noleggio di autovetture, i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita un 44enne originario di Vicenza, residente in Spagna nella città di Malaga, cuoco, noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. Questi l’8 ottobre 2021, dopo aver preso a noleggio da quell’impresa una Fiat Tipo, è emigrato in Spagna rendendosi di fatto irreperibile, senza adempiere al pagamento dei canoni di noleggio del veicolo dal mese di maggio 2022, arrivando così a dovere alla società proprietaria del mezzo oltre 5000 euro per il prolungato noleggio. L’attività di indagine è stata compiuta tramite il tracciamento bancario del flusso di denaro e di altri riscontri probatori ed anagrafici inerenti all’indagato, che hanno permesso di rintracciare l’uomo in Spagna. Avvalendosi poi del servizio di cooperazione internazionale di polizia, Europol, la polizia locale di Malaga ha proceduto al fermo dello stesso autore del reato nella giornata di ieri mentre era alla guida proprio di quel veicolo, che è stato sottoposto a sequestro dall’organo di polizia iberico, in attesa di essere finalmente restituito al legittimo proprietario.