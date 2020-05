Un bambino di cinque anni, con tre dollari in tasca, è stato fermato dalla polizia per un controllo e bloccato. Ma se la notizia appare insolita vista l’età, la motivazione è ancora più straordinaria: il piccolo era alla guida del Suv dei genitori, e dallo stato dello Utah era diretto in California per “comprare” l’auto dei suoi sogni, una Lamborghini.

