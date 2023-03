Prende i soldi e sparisce: denunciato per truffa un 43enne di Sant’Anna Arresi

Il 17 marzo, i Carabinieri della Stazione di Giba, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa un 43enne di Sant’Anna Arresi. L’uomo, nel mese di agosto 2022, aveva incassato 3 mila euro per la fornitura di un piccolo prefabbricato che gli era stato commissionato da un imprenditore 59enne di Carbonia. Il prefabbricato non è stato mai consegnato all’avente diritto e il 43enne si era reso irreperibile.