Prende fuoco una casa ad Assemini, tanta paura ma nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco in corso nel pomeriggio di oggi per l’incendio di un’abitazione in via Coghe ad Assemini.

Sul posto stanno operando due squadre della sede centrale del Comando di Cagliari, una ordinaria con un’autopompa e un’altra di supporto con un’autobotte dove gli operatori dopo aver spento le fiamme

stanno provvedendo alla messa in sicurezza della struttura e dell’area coinvolta.

Sul posto si è richiesto il sopralluogo del funzionaro tecnico di guardia dei Vigili del fuoco per effettuare le verifiche tecniche della struttura e ulteriori accertamenti per stabilire le cause.

Non risultano coinvolte persone.