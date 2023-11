Prende a testate il prof che aveva rimproverato il figlio e lo manda in ospedale a San Gavino

Il professore di matematica ha rimproverato suo figlio perché parlava troppo, lui si è precipitato a scuola per protestare e l’ha preso a testate sul volto, mandandolo in ospedale. E’ accaduto durante l’orario di lezione oggi in un istituto scolastico del sud Sardegna, sono intervenuti i carabinieri di Villacidro che stanno ora valutando di denunciare l’aggressore per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonisti dell’assurda vicenda un professore di matematica di 56 anni, uno dei suoi studenti di 16 anni e il padre 53enne del ragazzo. Il prof, secondo quanto ricostruito dai militari, ha rimproverato il ragazzino perché chiacchierava troppo, ma lui non contento di avergli risposto bruscamente e averlo insultato, ha chiamato suo padre che si è precipitato a scuola ha affrontato nei corridoi il professore, colpendolo con una testata al volto, scatenando una rissa che si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri e del 118. Sia il padre dello studente che il professore sono stati trasportati all’ospedale di San Gavino per essere medicati.