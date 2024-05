Premio speciale alla carriera per Gigi Riva ai Globe Soccer Awards Europe Edition

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolta qualche giorno fa l’importante manifestazione che ha visto sfilare i big del calcio nella magnifica location di Arzachena: un evento esclusivo che di certo non si è dimenticato di lui, di Rombo di Tuono, del mitico e immortale rossoblù che, a pochi mesi di distanza dalla sua scomparsa, il suo ricordo è più vivo che mai. Ed è così che, tra applausi e commozione, Nicola Riva è salito sul palco a ritirare il premio durante la celebrazione del meglio del calcio europeo. Tra Spalletti, Buffon, Alonso, Mbappe e tanti altri, il mondo del calcio non si dimentica del suo campione, uno tra i più grandi in assoluto, colui che ha incantato con i suoi tiri e che ha scelto di rimanere nell’Isola del sole, per sempre.