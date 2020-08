Pregiudicato si reinventa parcheggiatore abusivo a Villa Rei, scatta la maxi multa

Dai 5 agli 8 euro al giorno chiesti ai bagnanti di Villa Rei per parcheggiare l’auto in un terreno comunale. L’uomo, con precedenti per rissa e droga, è stato scoperto dai finanzieri e multato: sequestrati anche 65 euro