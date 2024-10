Preghiere e lacrime tra le candele a Serramanna per Elisabetta Montis: “Vogliamo la verità sulla sua morte”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Decine di persone in marcia per Elisabetta Montis: una fiaccolata per le vie principali del paese, composta e in preghiera, per mostrare vicinanza a mamma Olivia. Deceduta nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di San Gavino Monreale, per Elisabetta Montis, 45 anni, si è aperto un fascicolo da parte della Procura con l’ipotesi di omicidio colposo. Presentata la denuncia da parte della madre Olivia Pilia, della sorella Monica e il fratello Emilio: vogliono far chiarezza sulle cause del decesso avvenuto 5 giorni fa. Oggi si è svolta l’autopsia, mercoledì verrà celebrato il funerale nella chiesa di Sant’Ignazio. Si sono dati appuntamento fuori da casa Montis, in via Rimembranze: un abbraccio ai familiari, che non hanno preso parte al corteo, e i cittadini hanno camminato da via Roma a via Serra “perché casi come questo non si ripetano più”, hanno spiegato gli organizzatori. I riscontri e risultati dell’autopsia che è stata eseguita su Elisabetta Montis finiranno sul tavolo del pm tra tre mesi. È la prassi.

Per i parenti della 45enne morta, tutelati dall’avvocato Stefano Palisi, la colpa sarebbe di un’infezione, ma è tutto da valutare e accertare in maniera definitiva. Rimane il dolore per la scomparsa di una donna che aveva tante amiche, viveva con la mamma e amava tanto il mare.