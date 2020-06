Precipita da un’impalcatura mentre lavora, operaio di origini sarde muore sul colpo

Dramma nel mondo del lavoro, perde la vita un operaio sardo. Carlo Picchereddu, cinquantanove anni compiuti da meno di due mesi, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri. L’uomo stava lavorando a Ostia, nel Lazio, quando è caduto da un’impalcatura. Il fatto è avvenuto ieri, tutti i soccorsi sono stati, purtroppo, inutili. Una tragedia che ha portato, ancora una volta, vari sindacati a gridare allo scandalo. Spicca il commento, su Twitter, della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan: “Ancora un operaio morto sul lavoro, precipitato da una impalcatura ad Ostia. È una strage quotidiana nei luoghi di lavoro. Non può bastare il doveroso cordoglio o indignarsi. Bisogna mobilitarsi, far rispettare le regole, sollecitare più controlli per fermare questa carneficina”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla bacheca Facebook di Carlo Picchereddu: “Ciao Carlo Picchereddu buon viaggio, fiero di averti conosciuto, grandissima persona”, scrive Geremia P. “Buon viaggio Carlo, quanto tempo passato insieme: eri un gran Lavoratore. Avevi promesso di venirmi a trovare, purtroppo non puoi più farlo. Mi mancherai moltissimo .Sarai sempre nei miei ricordi. Ciao, un abbraccio alla tua famiglia. Riposa in pace”, queste le parole di Gianfranco P.