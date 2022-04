Precipita da 10 metri e muore in un multipiano a Cagliari, addio a Silvano Floris

Un tragico incidente, nessun giallo sulla morte di Silvano Floris, il sessantasettenne (nato a ottobre del 1955) trovato senza vita in un parcheggio multipiano a Cagliari, in via 29 Novembre. Floris è stato trovato senza vita da un residente e le successive indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale, con tanto di intervento del medico legale, hanno sciolto ogni dubbio: è stata una tragica fatalità. Non si sa perché Silvano Floris si trovasse in quel multipiano: il 67enne, infatti, non vive in nessuno dei palazzi che affacciano sulla struttura a due piani.

E, stando a quanto trapela, a suo carico non risulterebbe nulla di particolare: era finito negli elenchi delle Forze dell’ordine trent’anni fa e non aveva nessun problema con la giustizia. Resta quindi un mistero il motivo che l’ha portato sino al multipiano stampacino. Il corpo dell’uomo è stato già portato al cimitero di San Michele.