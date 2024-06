Precipita con la moto nella scarpata e muore a 36 anni: Sestu piange Alessandro Ferru

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragico incidente stradale al chilometro 31 della strada Statale 387, nel territorio di Donori, al confine con Sant’Andrea Frius. La vittima è un motociclista di 36 anni, originario di Sestu, Alessandro Ferru. L’incidente è avvenuto mentre il motociclista, alla guida della sua Yamaha R6, stava percorrendo i tornanti in direzione di Sant’Andrea. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote, uscendo di strada e precipitando in una scarpata per circa dieci metri. L’impatto è stato purtroppo fatale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi che saranno necessari per determinare le cause esatte dell’incidente.