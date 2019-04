Poste Italiane batte la Nazionale Cantanti 7 a 3: tripletta del cagliaritano Scarlatella

Oltre 2 mila e 200 tifosi hanno applaudito l’esordio della Nazionale di Poste Italiane che, domenica 31 marzo allo Stadio Mancini di Fano, è scesa in campo per beneficenza giocando contro la Nazionale Cantanti. Un battesimo fortunato, che ha visto le Poste imporsi sui cantanti 7 a 3.

Una giornata di festa in cui i veri vincitori sono stati la solidarietà e il calore del pubblico che ha fatto da meravigliosa cornice.

La Nazionale di Poste Italiane, che con questo match ha dato il via ufficiale al proprio percorso calcistico solidale, ha schierato in campo una rosa di trenta giocatori. Sugli scudi Nicola Scarlatella, operatore di sportello di Cagliari, che ha segnato 3 gol, determinando l’esito della partita. Scarlatella, convocato dal mister Di Livio nel ruolo di attaccante, non è stato però l’unico sardo in campo. La Sardegna, infatti, è rappresentata anche da Michele Pili, Direttore dell’Ufficio Postale di Seui e già tesserato con la Polisportiva Taloro Gavoi e, da oggi anche portiere della Nazionale gialloblù.

Il ricavato della partita è stato devoluto in beneficenza a Tma Onlus, cooperativa sociale che si occupa di assistenza terapeutica alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico.