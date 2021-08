“Positivo, non posso lasciare Cagliari e sto dormendo in auto: aiutatemi”

In vacanza nella “sua” Sardegna, “a San Teodoro, dal 31 luglio a ieri”, prima di imbarcarsi sull’aereo che, insieme alla sua compagna, l’avrebbe riportato a Vigevano, ha deciso di sottoporsi al tampone rapido offerto dalla Croce Rossa alla stazione dei treni di Cagliari. Ieri pomeriggio, dopo pochi minuti dal test, l’esito: “Positivo”. E per Fabrizio Pes, 54 anni, e la sua compagna, inizia l’incubo. Dove passare la notte? “Dentro un’automobile presa a noleggio, all’aeroporto”, racconta l’uomo. “Ho provato, anche insieme ai miei parenti, a cercare un alloggio. Per coscienza ho sempre detto di essere positivo, ecco perchè alberghi, b&b e padroni di case o stanze si sono sempre rifiutati. La mia compagna non ha fatto il tampone antigenico ma il molecolare, inoltre siamo tutti e due vaccinati e ho deciso di fare il test per scrupolo dopo un raffreddore. In entrambi i biglietti aerei, infatti, compare il codice Qr e la certificazione del green pass. Ora ci ritroviamo in questa situazione, sino a quando non avrò l’esito del molecolare non potrò partire”. E non è detto che, a esito ricevuto, tutto sia risolto: “Dev’essere ovviamente negativo, in caso di confermata positività sarebbero guai. Qui in Sardegna ho dei parenti, ma non voglio e non posso metterli in pericolo nelle loro case vista la mia positività. Ho chiamato l’Ats, mi hanno detto di cercarmi un posto, loro in questo caso non possono farci niente”.

“L’automobile l’ho già lasciata, era a noleggio. Io risulto positivo al test antigenico rapido, la mia compagna non l’ha fatto ma ha fatto il molecolare e attende l’esito, proprio come me. E, proprio come me, anche lei ha il green pass. C’è qualcuno disposto ad affittarci almeno una stanza? Se sì, il mio numero è +393313614992”.