Positivo al Covid muore a 54 anni, Sassari e i Tazenda piangono Marco Masala

È morto oggi in terapia intensiva nelle cliniche di San Pietro di Sassari, dov’era ricoverato da circa due settimane. Marco Masala, 54 anni, era positivo al Coronavirus. La conferma arriva da fonti qualificate dell’Aou sassarese. Sposato, nella vita è stato responsabile commerciale della Fis srl, società sassarese specializzata nella fornitura e assistenza di attrezzature per centri revisione per auto, moto e officine meccaniche. Aveva una grande passione, Marco Masala: quella per le percussioni. Scorrendo gli album fotografici ufficiali dei Tazenda su Facebook, infatti, si trovano alcuni post con foto nelle quali si vede il 54enne in azione con bacchette, piatti e rullante. Ed è proprio il gruppo musicale sardo a tributargli un commosso ricordo: “Il nostro Marco Masala ci lascia così all’improvviso. Non abbiamo parole per capire. Un abbraccio grandissimo a Maddalena”.

Tra chi lo ricorda con le lacrime agli occhi c’è anche Giuseppe Silvetti, calciatore della squadra del Li Punti: “Perdo un grande amico mio e di mio padre. Anch’io sono stato contagiato dal virus e ne sono uscito dopo trentotto giorni, Marco mi aveva mandato messaggi vocali di incoraggiamento. Il 25 ottobre ci eravamo sentiti e mi aveva detto che aveva alcuni sintomi riconducibili al Covid, tre giorni dopo è stato ricoverato. Era un intramontabile simpaticone, riusciva a gestire tutte le situazioni in maniera perfetta. Mancherà davvero a tutti”.