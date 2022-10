Stop al pos obbligatorio per sigarette e valori bollati anche a Cagliari: “Giusto, non avevamo più margini di guadagno”

Stop all’obbligo del pagamento con bancomat o carte di credito per i tabacchi e i valori bollati. L’annuncio arriva dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, e l’ultimo passo, quasi sicuramente realtà già da domani, sarà quello della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale. I tabaccai potranno chiedere ai clienti il pagamento con il contante per un pacchetto di sigarette, di trinciato o per una marca da bollo. Una decisione che piace anche ai rivenditori cagliaritani. Mario Paini, tabaccaio di via Dante, è chiarissimo: “Ci sono operazioni dove non hai margini, come ricariche telefoniche, valori bollati, francobolli e biglietti del bus. Direi che è quanto meno proibitivo chiedere ad un tabaccaio di lavorare gratis e fornire solo un servizio, nessuno lo fa”. E, anche se lo stop all’obbligatorietà del pos non riguarda tutte le categorie elencate, è già un grosso passo in avanti: “Avevo piccole percentuali sulle sigarette, ma non è mica tutto quel grasso che cola che uno possa pensare. Certo, se un cliente è in difficoltà e non ha contanti continuerò ad accettare le carte, ma non devo sempre andare a rimetterci io. Bisogna aiutarsi tra di noi, siamo tutti in crisi”.