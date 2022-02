Portoscuso, 48enne denunciato per il furto di 6 bombole di gpl.

Ieri a Portoscuso i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato e porto abusivo di strumenti atti ad offendere un 48enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico. Questi, già sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato riconosciuto dai militari quale autore del furto di 6 bombole di GPL avvenuto nella mattinata di ieri e segnalato dai condomini del villaggio vacanze denominato “Costa del Sole”, sito a Portoscuso in via Grazia Deledda. Sottoposto dai carabinieri a perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un televisore di colore nero, marca “United” di dubbia provenienza e di un piede di porco artigianale della lunghezza di 90 cm che il perquisito non aveva motivo di detenere.