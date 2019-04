Porto Torres, calci e schiaffi alla ex di fronte al figlio minorenne: arrestato 51enne

Ancora violenza sulle donne, un’emergenza senza fine. Questa volta a Porto Torres, dove un 51enne, con una scusa si è recato a casa dell’ex compagna per aggredirla. Le ha tirato calci e schiaffi, e continuato ad aggredirla e insultarla. Tutto di fronte al figlio minorenne, che ha assistito attonito alla terribile scena di violenza contro la madre. Fortunatamente le urla delle donna hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato il 112. Giunti sul posto lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il giudice oltre a convalidare l’arresto ha imposto il divieto di avvicinarsi a casa della donna. La storia è sempre la stessa, l’uomo non accettava la fine della loro relazione. E ancora una volta è emergenza.