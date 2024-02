Portò Madonna al Biggest di Samassi: addio all’imprenditore Francesco Fois

Samassi in lutto per la morte di Francesco Fois: a 90 anni si è spento chi fece ballare migliaia di giovani al Biggest anche sulle note di Holiday di Madonna. Si è spento lo zio di tutti i samassesi, un uomo ben voluto e conosciuto non solo per il suo carisma imprenditoriale, bensì per la sua umiltà. Nonostante avesse avuto l’onore di far calpestare il palco della sua discoteca alla regina mondiale, indiscussa, del pop, Francesco Fois non ha mai esibito onori e lustri in merito. Ha regalato, però, per decenni, serate indimenticabili che ancora oggi sono nel ricordo indelebile di chi le ha vissute: il sabato sera e la domenica la disco dance suonava alta in pista, nella sala al piano terra il sabato, per lasciar spazio anche agli amanti del liscio, e la domenica tutti al primo piano con i cantanti più famosi del momento. Sfilate e concorsi di bellezza arricchivano e movimentavano quello che era uno dei ritrovi più gettonati per i ragazzi anni’80 e ’90. Assieme ad Assemini, con il k2, l’Eurogarden e il Kilton, il Biggest di Fois ha segnato le generazioni dell’epoca. Altri tempi, altra musica, indimenticabile come i suoi protagonisti. Domani pomeriggio si svolgeranno i funerali nella parrocchia del paese.