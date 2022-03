“Portafoglio rubato a Cagliari, il ladro ripreso dalle telecamere: se me lo rende non lo denuncio”

Un portafoglio rubato da un’automobile, parcheggiata in via Machiavelli a Cagliari, con dentro un centinaio di euro e, soprattutto, tanti documenti. “Tutti importanti”, dice la vittima del furto, Gianluca Atzei, impiegato 45enne. Il suo ufficio si trova a pochi metri da dov’era parcheggiata l’auto. “Il ladro ha agito verso le 17:45. Forse ho lasciato la portiera aperta, non lo so. Nel portafoglio ci sono anche documenti importanti, che mi servono per viaggiare, e anche quelli di mio figlio, che non potrà partire per partecipare ai campionati di taekwondo”, spiega Atzei. Che ha tra le mani il filmato della telecamera del suo ufficio e i frame che incastrano il ladro.

“Si vede benissimo, anche in volto. Se non mi renderà tutto, o almeno i documenti, andrò a denunciarlo anche perché non posso stare senza carta di identità e patente. Gli faccio un appello: si metta una mano sulla coscienza e restituisca il maltolto. Aspetto un suo messaggio alla mia email: gianlucaatzei@virgilio.it “.