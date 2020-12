Polmonite da Covid, padre Morittu ricoverato a Sassari: “Ora preghiamo per lui”

Polmonite da Covid, padre Morittu ricoverato a Sassari. Il francescano noto in Sardegna per la comunità di recupero a che ha aiutato tantissimi ex tossicodipendenti sardi è in Pneumologia. Il messaggio pubblicato della fraternità dei Frati minori di San Pietro in Silki. “Cari amici dei frati e dell’associazione Mondo X Sardegna desideriamo rendervi partecipi del fatto che eri sera a causa di sopraggiunte complicazioni polmonari, padre Salvatore Morittu è stato ricoverato presso il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Sassari. Chiediamo di unirvi alla nostra preghiera, affidando padre Salvatore all’intercessione di Maria Santissima e di San Salvatore da Horta”.