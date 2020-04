Policlinico di Monserrato, altri due casi di Coronavirus: oltre al primario contagiati un fisioterapista e un paziente

Non c’è solo il caso del primario, anche un fisioterapista e un paziente del Policlinico di Monserrato sono risultati positivi al Coronavirus. I tre casi, precisano fonti qualificate dell’ospedale, sono slegati l’uno dall’altro. Sia il lavoratore sia il paziente erano risultati negativi al primo tampone, poi il secondo ha invece confermato il contagio. Il fisioteprista si trova già a casa sua in quarantena, mentre il paziente, ricoverato per un’altra patologia, è stato già trasportato al Santissima Trinità. Come da procedura, domattina saranno eseguiti tutti i tamponi sul personale medico e sui pazienti che possono essere entrati in contatto con le due persone.