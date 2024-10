Poliambulatorio di Sestu: al via il cantiere della Casa della Salute

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 31 ottobre 2024 inizieranno i lavori di riqualificazione del Poliambulatorio di Sestu, finanziati con fondi PNRR, per la realizzazione della Casa della Salute. Le attività della Neuropsichiatria infantile (NPI) e del Consultorio saranno riorganizzate utilizzando gli spazi della specialistica ambulatoriale e della continuità assistenziale del Poliambulatorio di Sestu, negli orari liberi dalle loro attività ambulatoriali, e nelle stanze rese disponibili dalla RSA Gersia in via A. Costa n. 66.

Dal 20 dicembre anche gli spazi del piano terra dovranno essere liberati per l’allestimento del cantiere.

Nessun servizio verrà comunque interrotto, l’Azienda sta provvedendo alla redistribuzione delle prenotazioni e, a breve, saranno comunicati tutti gli spostamenti in altri spazi. Tutti i cittadini prenotati saranno quindi ricontattati e sarà loro comunicato la nuova sede dove effettuare la prestazione.