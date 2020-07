Poggio dei Pini, finalmente la rotatoria illuminata: il “miracolo” a Sant’Angelo. Dopo tanti anni di attesa, svolta illuminata per gli automobilisti tra Capoterra e Poggio dei Pini: la giunta Dessì mantiene una promessa fondamentale per la viabilità capoterrese. A Capoterra finalmente il via alla nuova illuminazione pubblica, lampioni di ultima generazione e lampade moderne al led, in centro e in periferia. Per il piano di illuminazione pubblica sono stati stanziati 400mila euro, provenienti dalle casse comunali. L’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda, illustra gli interventi che interesseranno i lavori in diverse strade del centro abitato e delle zone periferiche del paese: “I nuovi lampioni a risparmio energetico garantiranno una migliore illuminazione e consentiranno soprattutto di ridurre le spese comunali. Gli interventi verranno posizionati nella strada provinciale 91 che collega il centro abitato alla Maddalena Spiaggia, la rotatoria per Poggio dei Pini è la strada che conduce alla zona Pip di Sant’Angelo già illuminati per garantire più sicurezza e tranquillità ai cittadini. Oggi, possiamo annunciare con grande soddisfazione il rispetto degli impegni presi con i nostri concittadini”.