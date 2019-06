Poetto, spiaggia deturpata dai rifiuti degli incivili: “Non era colpa dei cani?”

Di



cagliari

“Dopo le 20 al Poetto i cani possono accedere alla spiaggia. Questo per non sporcare le spiagge giusto? Ed ecco come ho trovato la spiaggia di Cagliari frequentata solo da bipedi. Complimenti a tutti…”, diventa virale la protesta della cagliaritana Sara