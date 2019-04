Nuove regole per i chioschi del Poetto, tensione altissima a Quartu: “Posti di lavori a rischio”

“La Giunta (assessori nominati) di Quartu approva il Pul nonostante le criticità degli operatori; ora vedremo se passa anche in Consiglio”. Tonio Pani, consigliere comunale del Polo civico, attacca il nuovo piano di utilizzo del litorale (pul) di Quartu. E su facebook lascia intendere che il pul potrebbe non incassare il sì del consiglio comunale di via Porcu.

“Penso che per tutte le scelte che vengono fatte quando ci sono attività di mezzo e quando ci sono posti di lavoro, anche se stagionali, sia fondamentale la concertazione”, spiega, “nel momento in cui viene approvato in giunta un piano di utilizzo del litorale senza la condivisione dei consiglieri credo che possa nascere qualche problema. Il pul rischia di partorire un topolino, perché se sono arrabbiati i titolari degli stabilimenti qualcosa che non va c’è. Questo pul così com’è ha dei punti oscuri”, ribadisce, “e se la giunta approva un documento così importante solo col via libera degli assessori nominati e non eletti che non hanno responsabilità politica diretta alla fine potrebbe nascere qualche sorpresa. Io non so se i consiglieri maggioranza l’abbiano condiviso. Da quel che si sente pare che non tutti in maggioranza siano d’accordo”